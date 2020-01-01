Механизированная штукатурка стен

Mы - oднa из первых компаний в Нижнем Новгороде, начавших предоставлять услуги механизированной штукатурки, имея всего 1 штукатурную станцию. За 10 лет мы получили огромный опыт и выработали строгие стандарты, позволяющие выполнять работу максимально качественно.

Сегодня наша компания - это 16 постоянных бригад из 4 человек каждая и 16 штукатурных станций. Многие конкуренты, которые появились позже, частично или полностью равняются на нас, копируя принципы работы, сайт и даже название.

Но мы не стоим на месте и регулярно предлагаем сегменту штукатурных работ в Нижегородской области новые решения и технологии.